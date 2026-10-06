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Tribunale Milano, Roia “Grave taglio al personale, servizi a rischio”
MILANO (ITALPRESS) - Il presidente del Tribunale di Milano, Fabio Roia ha lanciato oggi un allarme a proposito del taglio" del personale amministrativo del Tribunale di Milano, dopo l'attuazione del decreto ministeriale 23 giugno 2026 concernente "Rideterminazione delle piante organiche del personale amministrativo non dirigenziale degli uffici centrali e periferici dell'Amministrazione giudiziaria".(ITALPRESS) xm4/trl/gsl