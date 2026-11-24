Blitz della Polizia nel quartiere Casilino a Roma, 10 arresti per droga

ROMA (ITALPRESS) - Recupero di immobili occupati, contrasto allo spaccio di droga e irregolarità commerciali. Gli agenti della Polizia di Stato hanno passato al setaccio il quartiere Casilino, a Roma. Il bilancio è di due attività sospese e oltre 30 mila euro di sanzioni. Inoltre sono stati eseguiti 10 arresti per droga. Arrestato anche un 23enne che deve scontare una condanna a 6 anni e 6 mesi. vbo/mca3 (fonte video: Polizia di Stato)