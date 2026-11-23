Fratoianni “La maggioranza è incapace di rispondere ai problemi degli italiani”

MILANO (ITALPRESS) - "Sono proposte infami. Non c'è molto altro da dire. Siamo di fronte a una rincorsa a destra che non ha più alcun confine". Lo ha detto Nicola Fratoianni, leader di Sinistra Italiana a margine dell'anteprima della mostra "La Repubblica. Una storia di futuro", per i cinquant'anni del quotidiano in merito alla proposto da Fdi di dotare la polizia di marcatori colorati per agevolare l'identificazione dei manifestanti violenti e quella della Lega di introdurre il reato di "squadrismo eversivo di piazza". "La maggioranza è incapace di rispondere ai problemi degli italiani, non sa e siccome non sa che dire su niente, su tutte le cose che contano, si inventa tutti i giorni qualcosa per spostare il dibattito - ha sottolineato Fratoianni -. E lo fa però sempre con la stessa cifra: panpenalismo, l'odio contro i giovani e il tentativo di criminalizzare e impedire il dissenso. Come dimostrano le piazze di questo paese, non ci stanno riuscendo e non ci riusciranno" xu9/fsc/mca3