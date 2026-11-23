Sala “Manifestazioni Lega? Campagna elettorale, a Milano comunità straniera al 30%”

MILANO (ITALPRESS) - "È chiaro che da sindaco di Milano lo vedo proprio oggi: la comunità non italiana o perché non ha passaporto o perché non è di origine italiana, a Milano ormai sfiora il 30%. Da sindaco di Milano come potrei essere a favore di qualunque tendenza a classificare in funzione della provenienza, del colore, della religione, dell'etnia? E' tutto assurdo. Non c'è niente di peggio del non prendere atto della realtà. Detto ciò, integrare è fatica a volte perché non è la cosa più semplice del mondo, però continuo a pensare che sia anche un grande valore, per cui anche da questo punto di vista solo campagna elettorale". Lo ha detto il sindaco di Milano Giuseppe Sala a margine dell'anteprima della della mostra "La Repubblica. Una storia di futuro", per i cinquant'anni del quotidiano in merito alle manifestazioni organizzate dalla Lega il 12 e il 13 contro l'Islam politico. A chi gli ha fatto notare che la data coinciderebbe con l'anniversario della strage di Piazza Fontana e che tra gli organizzatori figura Silvia Sardone, candidata per la Lega a Palazzo Marino, Sala ha risposto: "Ma, appunto, oltretutto anche una data abbastanza infelice. Quella è la via che sta cercando, auguri, anche se credo che a Milano non prenderà molto questa linea". xu9/fsc/mca3