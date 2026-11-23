Schlein “Il Governo è finito, deve portare gli italiani al voto. Noi siamo pronti”

MILANO (ITALPRESS) - "Io penso che questo governo debba prendere atto che è finito e, finalmente, portare l'Italia al voto per fare esprimere ai cittadini un giudizio su questi anni". Lo ha detto la segretaria del Pd Elly Schlein, a margine dell'anteprima della mostra "La Repubblica. Una storia di futuro", per i cinquant'anni del quotidiano a Milano. "Oggi hanno parlato molto del fatto che la maggioranza è talmente spaccata che Fratelli d'Italia ha dovuto fare ostruzionismo alla Camera per cercare di fermare un emendamento di Forza Italia" ha sottolineato Schlein, in riferimento all'emendamento sui libri digitali. "Questo è il modo in cui stanno governando un paese. Un paese che ha gli stipendi tra i più bassi d'Europa, le bollette dell'energia tra le più care e un calo di produzione industriale che va avanti da anni". xu9/fsc/mca3