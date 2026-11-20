TRENTO (ITALPRESS) – Due imprenditori agricoli residenti in provincia di Trento sono finiti in carcere con l’accusa di aver ridotto in schiavitù almeno 16 braccianti stranieri. L’ordinanza di custodia cautelare, emessa dal Tribunale su richiesta della Procura Distrettuale, è stata eseguita ieri dai finanzieri del Comando Provinciale di Trento, che hanno notificato anche un divieto di avvicinamento con obbligo di firma a un terzo indagato. L’operazione rappresenta lo sviluppo di un’indagine avviata a fine ottobre, quando la Guardia di Finanza, insieme agli ispettori del Servizio Lavoro provinciale e dell’Inps, aveva già arrestato in flagranza due coniugi stranieri. Le testimonianze delle vittime e i documenti sequestrati hanno permesso di ricostruire un sistema ben oltre il semplice caporalato. I lavoratori venivano reclutati all’estero dietro il pagamento di circa 6.000 euro.

Chi non disponeva della somma contraeva un debito con uno “sponsor”, restando così sotto il totale controllo dei responsabili una volta giunto in Italia. Qui i braccianti vivevano ammassati in alloggi fatiscenti: oltre venti persone in spazi adatti per sei, costrette a dormire su materassi nei corridoi o sui tavoli della cucina, con un solo bagno a disposizione. Nei campi i ritmi erano estenuanti. Ogni ora e mezza una campana richiamava i raccoglitori alla pesa delle cassette di frutta: chi non raggiungeva il peso stabilito subiva punizioni esemplari, tra tagli alla paga, rientri a piedi sotto qualsiasi meteo, insulti e percosse. Molti non ricevevano alcun compenso, trattenuto per estinguere il debito di viaggio e le spese di vitto, mentre ad alcuni erano stati sequestrati i passaporti per impedire ogni fuga.

– foto ufficio stampa Guardia di Finanza –

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