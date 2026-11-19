FIRENZE (ITALPRESS) – “Il nostro sistema economico sulla pelletteria conta tantissimo e, per un presidente di Regione, il tema è quello della sinergia che si può creare almeno su tre livelli perché il nostro sistema istituzionale lo possa sostenere“. Lo ha detto il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, intervenendo agli Stati generali della pelletteria italiana organizzati da Assopellettieri oggi a Firenze. In tema di pianificazione del territorio, ha aggiunto Giani, “ho ricevuto sotto questo aspetto numerosi input perché ancora sulle nostre aree produttive artigianali e industriali possano esserci spazi, e questo è un indice positivo di una domanda che si traduce poi in sviluppo”. In merito al sostegno finanziario, “abbiamo la volontà di fornire anche supporti”, ha proseguito Giani, “con Fidi Toscana, con Sviluppo Toscana: ci sentiamo di essere elemento di supporto perché gli investimenti richiedono garanzie e fiducia da parte delle istituzioni”.

Infine, un’azione che “attraverso quei fondi strutturali europei che, con bandi specifici, possono agevolare la trasformazione sul piano tecnologico, un processo di sviluppo e di ammodernamento del sistema di produzione industriale, porti il sistema della pelletteria ad essere competitivo con una sinergia positiva fra il pubblico e il privato. Su questo le porte sono aperte, perché le imprese sono il motore di uno sviluppo che si identifica nel Dna della Toscana” ha concluso Giani.

– foto IPA Agency –

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