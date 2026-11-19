TRIESTE (ITALPRESS) – “Con il termine di questa prima fase dei lavori, lo stadio Grezar di Trieste viene restituito alla comunità e torna fruibile da oggi da parte di atleti, società e appassionati. L’impianto, tra i pochi in Italia a disporre di 8 corsie per l’atletica leggera, si candida a ospitare nel prossimo futuro meeting di rilevanza nazionale e internazionale: eventi in grado di portare in città grandi campioni sportivi e di creare un importante indotto turistico per il territorio”. Lo ha detto oggi a Trieste l’assessore regionale alle Autonomie locali Pierpaolo Roberti, intervenuto alla conferenza stampa organizzata allo stadio Pino Grezar per il termine del primo lotto dei lavori di ristrutturazione che hanno coinvolto l’impianto di atletica leggera.

Per tale finalità, la Regione ha assegnato al Comune di Trieste 2 milioni di euro complessivi, tramite lo strumento della concertazione. Di questi, 805mila euro sono stati impegnati per la prima fase dell’intervento, che si è svolto tra aprile e ottobre 2026 e ha riguardato il rifacimento della pista di atletica e delle pedane, l’allungamento dell’area di rincorsa per il giavellotto e il salto con l’asta e la realizzazione di una nuova pedana per il getto del peso. È stato inoltre sistemato un nuovo cordolo in alluminio intorno alla pista, mentre la gabbia per il lancio del disco e del martello è stata smontata e revisionata. Interventi migliorativi sono stati svolti anche sulla corsia interna di allenamento e sul sistema di cronometri.

Alla presenza del sindaco di Trieste Roberto Dipiazza, dell’assessore comunale allo sport Elisa Lodi, dei rappresentanti regionali della Federazione atletica leggera (Fidal) e delle maestranze coinvolte nei lavori, Roberti ha ricordato la valenza dell’atletica leggera come “regina degli sport” e sottolineato come la riapertura del Grezar consenta di “disporre di una struttura moderna e funzionale in centro città, a beneficio delle associazioni sportive e dei propri tesserati, ma anche di chi si allena in autonomia”.

“Opere di questo tipo – ha aggiunto l’assessore – sono inoltre strategiche per la capacità di generare economia e posti di lavoro per il territorio, con l’impiego di professionisti, imprese e lavoratori per la messa a terra degli interventi”. I lavori previsti per il secondo lotto riguardano la realizzazione dell’impianto di illuminazione esterna del rettilineo principale e l’installazione di un parapetto vetrato antisfondamento per separare il pubblico dagli atleti nelle gradinate.

– foto ufficio stampa Regione Friuli-Venezia Giulia –

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