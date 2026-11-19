UDINE (ITALPRESS) – “La NextGen Cup rappresenta una straordinaria opportunità per i giovani dell’Apu Udine e della Pallacanestro Trieste, che potranno confrontarsi con i coetanei delle più importanti realtà cestistiche italiane. La Regione sostiene con convinzione questa manifestazione, pienamente in linea con il nostro impegno a favore dello sport giovanile, al quale dedichiamo risorse e strumenti specifici per consentire a un numero sempre maggiore di ragazzi di praticare la disciplina che amano”. Lo ha affermato il vicegovernatore del Friuli Venezia Giulia e assessore regionale allo Sport, Mario Anzil, intervenendo oggi nella sede della Regione a Udine alla conferenza stampa di presentazione della prima tappa della NextGen Cup 2026-2027, competizione nazionale dedicata ai giovani talenti della pallacanestro.

La prima tappa della NextGen Cup, giunta all’ottava edizione, si svolgerà dal 27 al 29 novembre nei palazzetti di Pasian di Prato e Gonars. Il torneo, riservato alle formazioni Under 19 dei sedici club di Serie A, prevede due gironi da otto squadre. La seconda tappa si terrà dal 4 al 7 gennaio 2027 a Rimini e Santarcangelo di Romagna, mentre le migliori otto formazioni accederanno alla fase finale di Torino. L’ingresso alle partite sarà gratuito.

“Manifestazioni di questo livello – ha sottolineato Anzil – permettono ai ragazzi di vivere esperienze sportive di grande valore, alimentano l’entusiasmo e offrono anche agli appassionati l’occasione di conoscere e apprezzare i protagonisti del basket di domani. Per questo la Regione ha collaborato con la Lega all’organizzazione e al sostegno dell’iniziativa, ricorrendo agli strumenti di finanziamento dedicati agli eventi di particolare rilievo, al di fuori dei bandi ordinari annuali”.

Il vicegovernatore ha richiamato anche le politiche regionali a sostegno delle associazioni sportive, ricordando l’introduzione di una misura che, per la prima volta, prevede contributi per le spese ordinarie dei sodalizi dotati di un settore giovanile.

“La nostra attenzione è rivolta soprattutto alla possibilità di ampliare l’accesso alla pratica sportiva, sostenendo il lavoro quotidiano delle società e delle associazioni che accompagnano la crescita dei più giovani”, ha evidenziato. Anzil ha quindi ricordato il momento particolarmente favorevole che sta vivendo la pallacanestro regionale, con Udine e Trieste entrambe protagoniste nella massima serie nazionale. “La presenza di due squadre del Friuli Venezia Giulia ai vertici del basket italiano testimonia la vitalità di questo movimento e il lavoro svolto dalle società, dai dirigenti e da tutti coloro che contribuiscono alla crescita dello sport sul territorio”.

Un ulteriore elemento di valore della manifestazione riguarda le ricadute turistiche. “L’arrivo delle squadre, delle famiglie e degli appassionati da altre regioni offrirà l’opportunità di far conoscere il Friuli Venezia Giulia e la varietà dei suoi paesaggi, dalla montagna alla pianura fino alla laguna, valorizzando anche i Comuni che ospiteranno le competizioni”, ha osservato il vicegovernatore.

In conclusione, Anzil ha ringraziato la Lega, i rappresentanti della pallacanestro regionale, le amministrazioni comunali coinvolte e gli organizzatori, rivolgendo un particolare riconoscimento all’Apu Udine per il contributo all’organizzazione della manifestazione e per il ruolo di ambasciatrice dello sport udinese e regionale.

– foto ufficio stampa Regione Friuli-Venezia Giulia –

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