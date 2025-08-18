Tragedia in provincia di Trapani: muore un turista tedesco di 38 anni investito da un’auto

PALERMO (ITALPRESS) – Non ce l’ha fatta il turista tedesco Mathias Krolop, 38 anni, residente a Rangsdorf, travolto nel pomeriggio di ieri da un’auto mentre camminava lungo via Apuzzo e Falcetta, ad Alcamo Marina, in provincia di Trapani. L’uomo è morto all’ospedale Civico di Palermo, dove era stata trasferito dopo l’incidente. Si trovava in vacanza in Sicilia con la moglie e i due figli.

Secondo le ricostruzioni della polizia municipale, stava camminando sul marciapiede quando è stato investito da una Fiat Panda, guidata da una donna di 30 anni, che avrebbe perso il controllo della vettura. Il turista, soccorso in condizioni gravissime, è stato trasportato in elisoccorso a Palermo, dove è morto poco dopo il ricovero in seguito alle lesioni riportate. La conducente della Fiat Panda, lievemente ferita, è stata trasferita all’ospedale di Alcamo.

-Foto IPA Agency-

(ITALPRESS).