Scontro frontale nel Palermitano: un morto e quattro feriti sulla Strada Statale 113

PARTINICO (PALERMO) (ITALPRESS) – Incidente mortale questa mattina nel Palermitano sulla Strada Statale 113, tra Partinico e Alcamo, nei pressi di Ponte Tauro. E’ accaduto intorno alle 11.30. Due autovetture si sono scontrate frontalmente: un 72enne che era a bordo di una Fiat Punto ha perso la vita, mentre altre quattro persone che erano su un’Audi sono rimaste ferite. Sul posto è intervenuto il personale del 118 e la Polizia Municipale di Partinico.
-Foto di repertorio IPA Agency-
(ITALPRESS).
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