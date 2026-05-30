FERRARA (ITALPRESS) – Nuovo caso di femminicidio. Samanta Zironi, 50 anni, è stata trovata morta nella sua casa alla periferia di Ferrara. Ad ucciderla a coltellate sarebbe stato il marito, Vladimiro Lombardi, che dopo aver compiuto l’omicidio ha avvertito il 118. I sanitari giunti sul posto non hanno potuto far altro che constatare il decesso della donna. L’uomo è stato arrestato e trasferito in questura, dove si è avvalso della facoltà di non rispondere alle prime domande del Pm di turno.

-Foto repertorio IPA Agency-

(ITALPRESS).