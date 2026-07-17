Tragedia in provincia di Udine, operaio muore travolto da un treno

UDINE (ITALPRESS) – Tragedia nel primo pomeriggio di oggi a San Giorgio di Nogaro, in provincia di Udine. Un operaio tunisino di 43 anni è morto investito da un treno regionale della linea Venezia-Trieste. Secondo una prima ricostruzione l’uomo sarebbe scivolato da un mezzo su cui stava lavorando, finendo sui binari proprio mentre transitava il treno regionale vuoto. Sul posto Vigili del Fuoco, Forde dell’Ordine e personale sanitario. Per l’uomo non c’è stato nulla da fare.

– foto di repertorio IPA Agency –

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