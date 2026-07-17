È morta al Gaslini la bambina rimasta intrappolata in una piscina a Sestri Levante

GENOVA (ITALPRESS) – La Direzione Sanitaria dell’Istituto Giannina Gaslini comunica il decesso della bambina di 11 anni, originaria della provincia di Bergamo, giunta in condizioni disperate presso l’ospedale pediatrico genovese dopo essere rimasta trattenuta sott’acqua in piscina.

Il decesso è stato dichiarato nella notte, al termine del periodo di osservazione e degli accertamenti clinici previsti dal protocollo. I genitori, con grande generosità, hanno acconsentito alla donazione degli organi della figlia.

L’intero ospedale si stringe intorno alla famiglia in questo momento di inimmaginabile dolore, esprimendo profonda gratitudine per una scelta capace di trasformare un vuoto incolmabile in speranza concreta per altre famiglie.

– Foto Ipa Agency –

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