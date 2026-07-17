Bini “Un milione alle Pro Loco, sono un presidio strategico per il Friuli-Venezia Giulia”

UDINE (ITALPRESS) – “Le Pro Loco sono un presidio strategico per il Friuli Venezia Giulia. Grazie al lavoro quotidiano di migliaia di volontari trasformano l’identità, le tradizioni e i prodotti dei nostri territori in esperienze valoriali, capaci di attrarre visitatori italiani ed esteri durante tutto l’arco dell’anno. Sostenere la loro attività significa investire in uno dei principali motori dello sviluppo turistico regionale, valorizzando anche i borghi e le aree meno conosciute e rendendo il Friuli Venezia Giulia una destinazione sempre più competitiva e riconoscibile”. Lo ha affermato questa mattina l’assessore regionale alle Attività produttive e turismo del Friuli-Venezia Giulia, Sergio Emidio Bini, commentando l’approvazione da parte della Giunta regionale della proposta di graduatoria 2026 presentata dall’Associazione Unpli Friuli Venezia Giulia Aps per il riparto dei contributi destinati alle Pro Loco. Il provvedimento riguarda il trasferimento complessivo di 1 milione di euro previsto dalla legge regionale 17 del 2025; di questi: 809.240 euro sono destinati alla promozione delle attività e al funzionamento degli uffici delle Pro Loco, 12.200 euro al funzionamento degli uffici sede dei Consorzi delle Pro Loco e 178.560 euro alle spese di funzionamento dell’Unpli Fvg.

L’Unpli Fvg svolge un ruolo di coordinamento, formazione e supporto delle associazioni Pro Loco regionali, favorendo la crescita delle competenze dei volontari, la promozione integrata del territorio e il raccordo con le istituzioni e con PromoTurismoFvg. In Friuli Venezia Giulia aderiscono all’Unpli oltre 240 Pro Loco, animate da oltre 22mila volontari, protagonisti ogni anno di centinaia di manifestazioni che contribuiscono a valorizzare il patrimonio culturale, enogastronomico e paesaggistico della regione. “L’attività delle Pro Loco – ha aggiunto l’esponente della Giunta regionale – rappresenta un valore che va ben oltre l’organizzazione di eventi. Attraverso il volontariato, la capacità di fare rete e il profondo legame con le comunità locali, queste realtà contribuiscono in modo determinante a promuovere il territorio, a destagionalizzare i flussi turistici e a rafforzare l’attrattività del Friuli Venezia Giulia. È una collaborazione che la Regione intende continuare a sostenere e valorizzare” ha concluso Bini.

– foto IPA Agency –

(ITALPRESS).