AVELLINO (ITALPRESS) – I Carabinieri del Comando Provinciale di Avellino, coadiuvati da personale dei Comandi dell’Arma territorialmente competenti e dei reparti Speciali, hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere – emessa dal Gip di Napoli, su richiesta della DDA partenopea – nei confronti di 20 persone: sono accusate di associazione finalizzata al traffico internazionale di sostanze stupefacenti, nella fattispecie cocaina, detenzione e porto abusivi di arma da fuoco.

– foto ufficio stampa Carabinieri –

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