PASIAN DI PRATO (ITALPRESS) – “Lo sviluppo della filiera dell’idrogeno richiede un collegamento continuo tra ricerca, industria, produzione energetica, infrastrutture e utilizzatori finali. La Regione ha scelto di affrontare questa trasformazione con un approccio di sistema, collocando le iniziative regionali nella coerenza del quadro delle strategie europee e nazionali”. È quanto ha riferito l’assessore regionale al Lavoro, istruzione e formazione Alessia Rosolen intervenendo stamattina all’apertura dei lavori del convegno Hydrogen experience day: idrogeno, vettore per la transizione energetica, promosso dall’Enaip Fvg nella propria sede di Pasian di Prato.



“Il tema dell’idrogeno non va visto isolatamente, ma fa parte del tema della transizione energetica, che a sua volta non è solo un problema di sostenibilità, ma è una delle grandi trasformazioni economiche, industriali e tecnologiche in corso. Non riguarda soltanto la sostituzione delle fonti energetiche, ma modifica processi produttivi, infrastrutture, modelli di mobilità, organizzazione delle imprese e competenze professionali” ha osservato Rosolen.

L’assessore ha quindi ricordato i progetti concreti e gli investimenti sostenuti dall’Amministrazione regionale a partire dalla ricerca e dall’innovazione “Con 11,2 milioni di euro per cinque infrastrutture di ricerca e 4,7 milioni per sette progetti, con il coinvolgimento di sette enti regionali tra università ed enti pubblici. Inoltre – ha ricordato Rosolen -, grazie al lavoro avviato dall’Università di Trieste, da fine novembre comincerà a navigare nelle acque una nave da crociera completamente alimentata ad idrogeno, appartenente all’armatore Viking”.



In tema di produzione “gli investimenti per la produzione di idrogeno rinnovabile, partono dall’Hydrogen Hub di Trieste e si sviluppano con progetti bandiera nelle aree industriali dismesse, tra cui l’impianto di AcegasAPSAmga ormai concluso e funzionante per una produzione di 370 tonnellate l’anno”. L’assessore ha poi rimarcato l’impegno regionale nella costruzione della filiera industriale “La mappatura finanziata dalla Regione e realizzata da Area Science Park, ha individuato 414 imprese riconducibili alla filiera come realtà ad alta o potenziale rilevanza su cui potranno misurarsi le ricadute concrete di questo nuovo settore industriale”.



“Se da un lato si è lavorato alla produzione e quindi all’offerta di idrogeno, parallelamente si è investito per la creazione della domanda – ha sottolineato ancora l’assessore -. Le iniziative sulla mobilità pubblica a idrogeno a Trieste e Monfalcone contribuiscono a creare condizioni concrete per l’utilizzo della nuova fonte energetica, con due stazioni di ricarica già funzionanti a Staranzano e Porpetto”.

In conclusione Rosolen ha rimarcato la necessaria consapevolezza che le fonti energetiche vadano integrate e che il settore debba essere sviluppato con approcci multidisciplinari che possono trovare conferma solo in percorsi formativi come quello avviato nel 2024 da Enaip Fvg con la GreenFor Academy, che unisce formazione, trasferimento di competenze ed esperienza diretta sul mercato industriale.

-Foto Regione Friuli Venezia Giulia-

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