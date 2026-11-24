BOLZANO (ITALPRESS) – Maxioperazione antidroga dalla prime luci dell’alba a Bolzano, dove oltre 100 finanzieri del Comando Provinciale, con il supporto dei Baschi Verdi, delle unità cinofile antidroga e di un elicottero della Sezione Aerea, oltre che degli specialisti del Servizio Centrale Investigazione Criminalità Organizzata della Guardia di finanza, sono impegnati nell’esecuzione di 31 ordinanze cautelari, emesse dal gip del Tribunale di Trento, su richiesta della locale Direzione distrettuale antimafia e antiterrorismo. Destinatari dei provvedimenti altrettanti cittadini italiani e stranieri, in prevalenza tunisini, indiziati di essere organici a tre distinte associazioni per delinquere dedite al narcotraffico, che si erano ripartite – non senza il ricorso a forme di violenza e intimidazione – le piazze di spaccio cittadine e quelle di alcuni comuni della Valle Isarco, tra cui Fortezza, Varna e Bressanone.

La misura cautelare, che dispone la custodia in carcere per 20 indagati e l’obbligo di firma per altri 11, è stata emessa a conclusione dell‘operazione “Scarabeo”, che ha consentito di far luce su un traffico organizzato di droga appannaggio di tre distinti gruppi criminali, consorziatisi tra loro per gestire gli approvvigionamenti, ripartirsi il territorio, coordinare i pusher e fare fronte comune a sequestri e arresti, sostenendo economicamente le famiglie degli arrestati e facendo fronte alle spese legali.

La droga, prevalentemente cocaina e hashish, veniva acquistata dalla vicina Lombardia, dal Veneto e dall’Emilia Romagna e trasportata, con cadenza settimanale, da corrieri “professionisti” in Alto Adige, per essere tagliata, ripartita in dosi e distribuita agli spacciatori “di strada”, per lo smercio al dettaglio. L’attività investigativa ha consentito di stimare guadagni per oltre 3 milioni di euro, realizzati in poco più di un anno – lucrati trafficando 70 chili di stupefacenti tra hashish e cocaina – e di individuare tra gli indagati, coloro i quali erano deputati a svolgere il ruolo di “cassieri” dei clan, incaricati – tra l’altro – del periodico invio di ingenti somme di denaro provento del narcotraffico all’estero. Contestualmente all’esecuzione delle misure personali, i finanzieri del Comando Provinciale di Bolzano stanno portando a termine numerose perquisizioni locali e domiciliari in tutta la provincia e anche in altre regioni.

– Foto GDF –

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