Toscana, Giani: “Un bilancio di investimenti con molte risorse per la sanità”

FIRENZE (ITALPRESS) – “Siamo agli albori della dodicesima legislatura della Regione Toscana e il primo atto significativo è il bilancio. Devo dire che si presenta come un bilancio fatto di investimenti, sostanzialmente un livello di impegno in conto capitale di circa un miliardo. Un bilancio che dedica alla sanità molte risorse. Noi prevediamo già 8,2 miliardi che sono quanto viene dal Fondo sanitario nazionale, ma ci mettiamo subito 177 milioni in più per tenere e garantire i servizi”. Lo ha detto il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, a margine degli odierni auguri di Natale svoltesi in Consiglio regionale Firenze.

Oggi inizierà proprio nell’aula consiliare toscana la discussione della legge di bilancio regionale. “Un bilancio che prevede tutta una serie di sostegni a quello che sono opere pubbliche, infrastrutture, realizzazioni che guardano lontano” ha aggiunto Giani che poi ha puntualizzato: “Ho la sensazione che ci sia una maggioranza molto compatta, coesa, proprio su temi come le infrastrutture, ma anche su temi come il reddito di inserimento lavorativo, abbiamo trovato la sintesi”.

Giani infine ha chiosato: “Se il tentativo ostruzionistico dell’opposizione si concretizzerà, potrà costringerci a dedicare molto tempo all’approvazione articolo per articolo del bilancio. Siamo pronti a ciò”.

