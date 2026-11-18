PESCARA (ITALPRESS) – Investire sul futuro valorizzando il talento giovanile. Da qui l’iniziativa della Regione Abruzzo di istituire un riconoscimento al merito che metta in evidenza le eccellenze abruzzesi che si sono distinte nel percorso postuniversitario. Con la partecipazione della Camera di Commercio Chieti-Pescara, lo abbiamo dedicato alla figura di Sergio Marchionne, indimenticato manager abruzzese che si è fatto apprezzare nel mondo per le sue doti di manager visionario quanto concreto. Unitamente a un attestato di merito verranno assegnati tre contributi in denaro da 2.500 euro”. Ad annunciarlo l’assessore alle Attività produttive Tiziana Magnacca che comunica la pubblicazione dell’avviso per l’acquisizione di manifestazione d’interesse “Sergio Marchionne Award”.

“Per la Regione Abruzzo la figura di Sergio Marchionne ha un valore simbolico, rappresenta un’espressione di eccellenza abruzzese nel mondo anche per la straordinaria importanza che ha avuto per lo stabilimento di Atessa e per la vita di tanti lavoratori e lavoratrici. E lo facciamo assegnando un riconoscimento in denaro a giovani eccellenti abruzzesi che si siano distinti per percorso accademico postuniversitario con il conseguimento del titolo di dottore di ricerca (PhD) nelle discipline di ingegneria, economia e filosofia”, spiega l’assessore Magnacca

L’avviso è rivolto ad acquisire manifestazioni d’interesse da parte di laureati, nati in Abruzzo, che hanno conseguito il titolo di dottore di ricerca o equipollente, se presso università straniere (PhD), con il massimo dei voti negli anni accademici 2022-2023, 2023-2024 e 2024-2025 e di non aver superato il 35esimo anno di età al conseguimento del titolo e di essere in possesso di un curriculum formativo di particolare eccellenza, comprovato da pubblicazioni, esperienze di ricerca, stage o percorsi internazionali. Le categorie di riconoscimento sono le seguenti: ingegneria con tesi vertente nella tematica della robotica; in economia con tesi vertente nella tematica dell’analisi degli scenari globali in riferimento al mercato dell’automotive; in filosofia con tesi vertente nella tematica dell’impatto dell’intelligenza artificiale nell’organizzazione del lavoro.

Le candidature dovranno essere inviate entro il 22 novembre 2026, La premiazione avverrà il prossimo 15 dicembre, alla presenza di alcuni famigliari di Sergio Marchionne, nel corso della seconda edizione di Innovation Automotive Forum che si terrà presso l’Aurum a Pescara.

– Foto Ipa Agency –

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