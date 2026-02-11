Toscana, Giani “Disavanzo di circa 110 milioni rispetto a quelli già stanziati nel bilancio di previsione della sanità”

FIRENZE (ITALPRESS) – “Noi presentiamo per lunedì prossimo i dati dell’esercizio 2025 relativi al bilancio della sanità, e sarà fatta poi una valutazione di essi con il ministero dell’economia e finanze sui conti. Attraverso il confronto al tavolo noi capiremo quanto dobbiamo integrare per arrivare, come finalmente da due anni ci dice la legge in modo chiaro e trasparente, alla corretta chiusura dei conti della sanità, per fare poi successivamente la variazione di bilancio relativa. La valutazione di risorse economiche necessarie deve dunque essere ancora fatta”. Lo ha detto il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, intervenendo quest’oggi in Consiglio regionale toscano, rispondendo ad una interrogazione sui dati del bilancio sanitario.

“Dai primi dati disponibili c’è necessità di reperire circa 100 milioni del bilancio della Regione in aggiunta a quelli già stanziati nel bilancio di previsione – ha aggiunto Giani -. Forse ci avviciniamo piu’ ai 110 milioni, che ai 100. Ciò non deve sorprendere perché l’incremento della quota del fondo sanitario regionale spettante alla regione Toscana per il 2024-2025, pari a 126 milioni, non è stato neanche sufficiente a coprire l’incremento dei costi dovuto agli accantonamenti per il rinnovo dei contratti collettivi nazionale di lavoro del personale dipendente e delle convenzioni mediche, circa 95 milioni, e alla spesa farmaceutica, per farmaci molto efficaci ed evoluti, ma sempre più costosi, pari ad 80 milioni. Inoltre anche nel 2025 come era avvenuto nel 2023 e 2024 la Regione Toscana non ha avuto la possibilità di avere ricavi dal rimborso del payback dei dispositivi medici. Il valore di tale ricavo sarebbe di circa 500 milioni, ovvero in media 100 milione l’anno relativo alle annualità per cui il rimborso è previsto, ovvero a partire dal 2019″

