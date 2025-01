PALERMO (ITALPRESS) – L’evento principe del calcio dilettantistico italiano sbarca in Sicilia per la prima volta alla sua edizione numero 61: l’isola ospiterà infatti il Torneo delle Regioni, organizzato dall’11 al 18 aprile e articolato in cinque gironi (ciascuno dei quali composto da quattro squadre) che coinvolgeranno tutte e nove le province con l’obiettivo di coniugare sport e turismo.

All’evento prenderanno parte tutte e venti le regioni del nostro paese, ognuna con quattro rappresentative: Under 15, Under 17, Under 19 e calcio femminile. Il girone A si svolgerà nelle province di Palermo e Trapani, il girone B ad Agrigento, Caltanissetta ed Enna, il girone C a Ragusa e Siracusa, il girone D a Catania e il girone E a Messina. Le prime classificate e le tre migliori seconde accederanno alla fase finale, che si terrà a Taormina e Giardini Naxos; Taormina sarà anche la sede della finale.

Alla conferenza stampa di presentazione del torneo, tenutasi a Palazzo dei Normanni, a Palermo, hanno preso parte il presidente della Regione Renato Schifani, il presidente dell’Ars Gaetano Galvagno, il presidente della Federcalcio Gabriele Gravina, il presidente nazionale della Lega nazionale Dilettanti (Lnd) Giancarlo Abete, il presidente della Lnd Sicilia Sandro Morgana, gli assessori regionali Elvira Amata ed Edy Tamajo, l’assessore allo Sport al Comune di Palermo Alessandro Anello e il deputato regionale nonchè sindaco di Taormina Cateno De Luca. Al termine dell’incontro è stata svelata la mascotte della manifestazione, denominata Fico e dalle sembianze proprio di un fico d’India.

“La Sicilia sta vivendo da circa un anno un momento di particolare presenza negli eventi selezionati dal sistema nazionale – sottolinea Schifani -. La scelta della nostra regione si inserisce in un momento di massimo sforzo da parte nostra sul piano promozionale. Lo sport è educazione e questo vale in particolare per quello giovanile: sono contento per la scelta di questa competizione, la Regione farà la sua parte”.

Per Galvagno “ospitare in Sicilia il torneo delle regioni rappresenta un momento importante sotto tanti punti di vista, a cominciare dall’attenzione all’attività fisica: oggi i ragazzi preferiscono stare a casa con i videogiochi piuttosto che fare sport e questo va contrastato con iniziative come questa, che creano anche un indotto turistico in un momento dell’anno non necessariamente primario per gli albergatori. Ci auguriamo di potere continuare a parlare di destagionalizzazione per gli eventi sportivi”.

Gravina saluta l’assegnazione del Torneo delle Regioni alla Sicilia come “un momento storico: è la prima volta che questa manifestazione viene organizzata qui, a dimostrazione di una straordinaria armonia tra istituzioni e mondo del calcio. Auspichiamo di vedere tale armonia anche al di fuori del contesto siciliano: tantissimi adolescenti provenienti da venti regioni avranno la possibilità di confrontarsi e conoscere luoghi diversi”.

Abete si sofferma sulle problematiche legate all’impiantistica, evidenziando come “non riguardano solo la Sicilia ma molti territori, in particolare al sud e nelle isole: in Sicilia ci sono stati notevoli passi avanti nel corso degli anni e la crescita degli impianti è davvero significativa, c’è ancora molto da fare ma questo riguarda tutto il paese”.

Morgana sottolinea invece le responsabilità a cui il suo ufficio sarà chiamato nella realizzazione di questa manifestazione: “La Sicilia è una grande isola e il lavoro da coordinare sarà molto impegnativo: i valori del dilettantismo sono senso di appartenenza, rispetto delle regole e spirito di squadra, mentre gli obiettivi che ci prefissiamo di raggiungere sono la promozione della nostra terra e dei valori dello sport, il contrasto alla violenza e il richiamo alla solidarietà. Vogliamo che questo torneo sia da esempio in campo e fuori”.

