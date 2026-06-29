La passione fa tappa a Palermo, prosegue il tour della Ferrari SF-24

PALERMO (ITALPRESS) – Dopo il successo delle tappe di Torino, Verona, Bologna e Napoli prosegue a Palermo il tour della SF-24, la monoposto che ha preso parte al Campionato del Mondo di Formula 1 nel 2024.

“L’iniziativa è organizzata da UniCredit, nell’ambito della partnership con Scuderia Ferrari HP, con l’obiettivo di condividere con il grande pubblico le emozioni e la passione per il mondo Ferrari”, si legge in una nota. Dal 2 al 5 luglio, in Piazza Castelnuovo, cittadini e appassionati avranno l’opportunità di vedere da vicino la SF-24, per ammirarne la sua bellezza e scattare una foto ricordo.

Sarà inoltre possibile lasciare un messaggio per il team Ferrari compilando speciali cartoline da imbucare nelle apposite cassette create per questa occasione che UniCredit provvederà a recapitare a Maranello. E per finire tanti gadget per rendere sempre più viva la passione per la Ferrari.

La tappa palermitana si inserisce in un percorso itinerante che attraversa l’Italia, trasformando alcune delle piazze più belle del Paese in luoghi di incontro, condivisione ed entusiasmo.

“Con questa iniziativa, UniCredit conferma il proprio impegno nel valorizzare i territori e creare momenti di partecipazione, rafforzando il legame tra sport, cultura e comunità locali“. Dopo la tappa di Palermo il tour si concluderà con il gran finale di Monza.

-Foto ufficio stampa UniCredit-

(ITALPRESS).