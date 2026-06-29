Messina, 15enne muore dopo essere stata investita da una moto a Torre Faro

MESSINA (ITALPRESS) – Tragedia nella tarda serata di ieri a Torre Faro, dove una ragazza di 15 anni ha perso la vita dopo essere stata investita da una moto in via Circuito. L’incidente è avvenuto poco dopo le 23 nei pressi del locale Peloro Games e dell’ufficio postale. La giovane è stata soccorsa dal personale del 118 e trasportata d’urgenza in ospedale, ma è deceduta durante il tragitto a causa delle gravi ferite riportate.

Secondo una prima ricostruzione, la moto era condotta da un ventenne, rimasto ferito nell’impatto. Sul posto sono intervenuti anche gli agenti della Polizia Municipale, che hanno eseguito i rilievi per accertare la dinamica dell’incidente sotto il coordinamento della sezione Infortunistica. Le indagini sono in corso.

– foto IPA Agency –

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