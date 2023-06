BARI (ITALPRESS) – L’inizio dell’estate quest’anno coincide in Puglia con il ritorno di Radio Norba Cornetto Battiti Live, la kermesse organizzata dall’emittente locale pugliese giunta alla sua 21esima edizione. L’evento è stato presentato questa mattina a Bari, alla presenza, tra gli altri, del presidente della Regione Puglia Michele Emiliano, dell’assessore regionale al Turismo Gianfranco Lopane, del presidente di Pugliapromozione Luca Scandale, e di Alan Palmieri, direttore di Radio Norba e direttore artistico del Radio Norba Cornetto Battiti Live, Elisabetta Gregoraci e Mariasole Pollio.

Battiti Live sarà di scena quest’anno a Bari il 21, 23 e 24 giugno e a Gallipoli (Le) il 7 e il 9 luglio. L’edizione 2023 fa contare complessivamente 16 appuntamenti in 13 città della Puglia: infatti oltre al main stage di Bari e Gallipoli lo show della radio del sud con #RoadToBattiti tocca anche Canosa di Puglia, Barletta, Mesagne, Massafra, Fasano, Taranto, Vieste, Peschici, San Foca di Melendugno, Giovinazzo e Otranto. Un tour che ha fatto crescere l’attesa per il grande show di Radio Norba, che dal 4 luglio, ogni martedì, andrà in onda anche quest’anno su Italia 1 con sei puntate fino alla metà di agosto.

Saranno circa un centinaio gli artisti che si alterneranno sul palco nel corso della manifestazione. Tra gli altri, si esibiranno Achille Lauro, Angelina Mango, Annalisa, Ariete, Articolo 31, Boomdabash, Colapesce Dimartino, Coma Cose, Dargen D’Amico, Diodato, Elettra Lamborghini, Elodie, Emma, Fedez, Francesca Michielin, Giorgia, Levante, Madame, Mara Sattei, Marco Mengoni, Matteo Paolillo, Negramaro, Paola & Chiara, Pinguini Tattici Nucleari e Tananai.

“Storicamente”, spiega Emiliano “Battiti Live ha determinato questa comunione tra il popolo della Puglia e la musica italiana, quasi allo stesso livello di Sanremo, perchè, pur senza avere la copertura mediatica che ha il festival, questa manifestazione nelle piazze ha un effetto straordinario. La Regione Puglia, che sostiene questa manifestazione in maniera molto importante, vuole in questo modo consentire a tanti artisti di entrare in contatto col loro pubblico. Oggi è sempre più complicato, per varie ragioni, per molti di loro farsi conoscere e soprattutto vivere l’emozione di avere il loro pubblico davanti mentre si esibiscono: questa è una cosa straordinaria”.

“Radio Norba – continua – è ancora una volta capace di fare cose di livello internazionale, con una capacità tecnica e organizzativa, in connessione anche con straordinari network che consentono a questa manifestazione di essere conosciuta in tutta Italia. E’ un lavoro ben fatto: Battiti è un lavoro emozionante, ma è anche opera di grande professionalità e di grande capacità”.

– foto: xa2/Italpress

(ITALPRESS).