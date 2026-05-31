ROMA (ITALPRESS) – Lo spettacolo del fioretto a squadre si è preso la Terrazza del Pincio, nella seconda giornata dei Campionati Italiani Assoluti Frecciarossa Roma 2026: il team femminile del Centro Sportivo Carabinieri e la formazione maschile delle Fiamme Oro Roma hanno conquistato gli scudetti di specialità. E’ stata un’altra serata di grande scherma nel cuore della Capitale, dove si sono disputate le finali in una doppia sfida tra le compagini dell’Arma e della Polizia di Stato.

Si riprende il tricolore il team delle fiorettiste del Centro Sportivo Carabinieri. Arianna Errigo, Martina Batini, Anna Cristino e Martina Sinigalia hanno conquistato lo scudetto battendo in una finale batticuore, decisa all’ultima stoccata con il punteggio di 44-43, le Fiamme Oro Roma, medaglia d’argento con Martina Favaretto, Alice Volpi, Giulia Amore e Matilde Calvanese. Un ultimo atto bellissimo, che ha strappato gli applausi del pubblico.

Sul terzo gradino del podio della gara femminile sono salite le fiorettiste del Centro Sportivo Aeronautica Militare: Elisabetta Bianchin, Carlotta Ferrari, Aurora Grandis e Francesca Palumbo si sono imposte, nel match per il bronzo, sul Gruppo Scherma Fiamme Gialle (Ludovica Franzoni, Margherita Lorenzi, Camilla Mancini e Matilde Molinari) con il risultato di 45-29.

Nella competizione maschile il titolo italiano è tornato alle Fiamme Oro Roma con le firme del neo campione individuale Filippo Macchi, di Tommaso Marini, Damiano Di Veroli e Matteo Iacomoni. Nell’ultimo atto il team dei poliziotti ha superato per 45-33 il Centro Sportivo Carabinieri, secondo classificato con Alessio Di Tommaso, Tommaso Martini, Mattia De Cristofaro e Damiano Rosatelli, al quale è andata un’emozionante standing ovation del Pincio per la sua ultime gara sulle pedane nazionali.

Medaglia di bronzo nella prova maschile per il Gruppo Scherma Fiamme Gialle: Guillaume Bianchi, Giuseppe Franzoni, Emanuele Iaquinta e Giulio Lombardi hanno battuto nel match per il podio, per 45-19, il Centro Sportivo Aeronautica Militare (Raian Adoul, Alessio Foconi, Lorenzo Nista, Pietro Velluti).

Domani, nella terza giornata dei Campionati Italiani Assoluti Frecciarossa “Roma 2026”, l’arma protagonista sarà la sciabola maschile e femminile, che assegnerà i titoli individuali. Gli assalti alla Fiera di Roma inizieranno alle ore 12.30 mentre semifinali e finali andranno in scena a Terrazza del Pincio con inizio alle ore 20 e diretta su Rai Sport.

– Foto ufficio stampa Federscherma –

(ITALPRESS).

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