Operazione “Continuum Bellum” nel Napoletano, 2 arresti e 23 multe

NAPOLI (ITALPRESS) – Due persone arrestate, un denunciato, droga sequestrata e 23 sanzioni al Codice della strada. È il bilancio dell’operazione “Continuum Bellum”, il servizio straordinario di controllo del territorio eseguito dai Carabinieri della Compagnia di Castellammare di Stabia con il supporto dello Squadrone Eliportato Cacciatori Puglia e della Polizia Municipale.

In manette sono finiti un 48enne e un 58enne, destinatari di provvedimenti di esecuzione pena emessi dalle Procure di Torre Annunziata e Lodi. Un 29enne è stato invece denunciato perché trovato in possesso di due cartucce calibro 12. Nel corso dei controlli sono state rinvenute dosi di crack, marijuana, hashish e cocaina nascoste in diversi punti tra Castellammare di Stabia, Gragnano e Casola di Napoli, mentre 16 persone sono state segnalate alla Prefettura per detenzione di modiche quantità di stupefacenti. Sul fronte della sicurezza stradale, con il supporto della Motorizzazione Civile di Napoli, sono state elevate 23 contravvenzioni per oltre 25mila euro nei confronti di conducenti di biciclette elettriche modificate e assimilabili a scooter, tra mancanza di immatricolazione, assicurazione, casco e patente.

– foto ufficio stampa Carabinieri Castellammare di Stabia –

(ITALPRESS).