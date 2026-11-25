TopNetwork, l’intelligenza artificiale diventa parte attiva dei processi aziendali

PADOVA (ITALPRESS) - L'intelligenza artificiale evolve e diventa parte attiva dei processi aziendali. Con l'Agentic AI, gli agenti intelligenti possono svolgere attività, interagire con i sistemi e semplificare il lavoro quotidiano. Su questo nuovo paradigma punta TopNetwork, con soluzioni orientate all'efficienza delle organizzazioni e alla valorizzazione delle competenze umane. f29/fsc/azn (In collaborazione con TopNetwork)