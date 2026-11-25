Rapina un furgone portavalori a Roma, fermato un 38enne

ROMA (ITALPRESS) - Avrebbe rapinato una guardia giurata davanti a una farmacia sulla Tuscolana e poi preparato la fuga a Londra. La Polizia di Stato ha fermato un romano di 38 anni, ritenuto gravemente indiziato di rapina aggravata e porto illegale d'arma. Il provvedimento è stato convalidato dall'autorità giudiziaria. L'episodio risale allo scorso ottobre. Secondo la ricostruzione degli investigatori della Squadra Mobile, coordinati dalla Procura, l'uomo avrebbe seguito in scooter un furgone portavalori fino a una farmacia in zona via Tuscolana. pc/mca2 (Fonte video: Polizia di Stato)