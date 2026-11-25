ROMA (XINHUA/ITALPRESS) – Rafforzare la conoscenza reciproca, individuare nuove opportunità di collaborazione economica e industriale, affrontare le divergenze attraverso il dialogo e contribuire alla stabilità internazionale. Sono questi alcuni dei principali temi emersi dal Forum Cina-Italia Media e Think Tank 2026, ospitato ieri nella prestigiosa cornice della Galleria del Cardinale di Palazzo Colonna, a Roma.

L’iniziativa, dal titolo “Nuove opportunità per la cooperazione pragmatica Cina-Italia: tendenze, pratiche e comunicazione”, è stata promossa dall’Ufficio regionale europeo dell’Agenzia di stampa Xinhua e organizzata dal suo Ufficio di Roma, con il sostegno dell’Ambasciata della Repubblica Popolare Cinese in Italia e della Missione Permanente della Repubblica Popolare Cinese presso le Agenzie delle Nazioni Unite per l’Alimentazione e l’Agricoltura, in collaborazione con l’Agenzia di stampa Italpress e l’Istituto di Diritto Cinese.

“I media rappresentano un ponte fondamentale per rafforzare la comprensione reciproca tra i Paesi, mentre i think tank costituiscono una forza importante per approfondire il dialogo delle idee e mettere a fattor comune la saggezza della cooperazione”, ha dichiarato Tian Fan, direttore dell’Ufficio regionale europeo dell’Agenzia di stampa Xinhua, nel suo discorso di apertura.

Tian ha inoltre ricordato che, dall’inizio di quest’anno, il Servizio Italiano di Xinhua ha diffuso oltre 11.000 contenuti giornalistici di vario genere, fornendo servizi informativi a più di 30 organi di stampa italiani.

Renato Loiero, consigliere della Presidente del Consiglio Giorgia Meloni per le politiche di bilancio, ha inquadrato le relazioni bilaterali nel contesto di quello che ha definito il “new global disorder”, caratterizzato dalla continua trasformazione degli equilibri economici e internazionali. In questo scenario, il profondo legame culturale tra Italia e Cina e la complementarità delle rispettive economie costituiscono risorse importanti per reinterpretare gli scenari futuri.

Il deputato Vinicio Peluffo, presidente dell’Associazione parlamentare “Amici della Cina”, ha sottolineato l’importanza di una collaborazione multilivello, capace di coinvolgere governi, parlamenti, città, università e studenti. Le differenze tra i due Paesi e le criticità che caratterizzano alcuni ambiti delle relazioni bilaterali richiedono un approccio pragmatico, orientato a individuare forme di integrazione e interessi condivisi.

L’Ambasciatrice della Repubblica Popolare Cinese in Italia, Hou Yue, intervenuta attraverso un videomessaggio, ha illustrato che Cina e Italia, entrambe antiche civiltà e importanti economie mondiali, dovrebbero cogliere la “tendenza generale” delle loro relazioni bilaterali, mantenere saldamente l’iniziativa nell’attuale fase di cambiamenti globali e creare continuamente nuove opportunità di reciproco vantaggio.

Li Na, Consigliera della Missione Permanente della Repubblica Popolare Cinese presso le Agenzie delle Nazioni Unite per l’Alimentazione e l’Agricoltura, ha richiamato l’importanza dell’innovazione verde e della cooperazione agricola, sottolineando come sostenibilità ambientale, sicurezza alimentare e sviluppo rurale rappresentino sfide globali che richiedono risposte condivise.

Gaspare Borsellino, direttore dell’Agenzia di stampa Italpress, ha tracciato un bilancio del primo anno di collaborazione con Xinhua, avviata con l’accordo sottoscritto durante la precedente edizione del Forum. Una partnership costruita attraverso un lavoro quotidiano di selezione, verifica e contestualizzazione delle notizie, con particolare attenzione alle iniziative di cooperazione, alle missioni delle delegazioni cinesi in Italia e allo sport, anche in occasione delle Olimpiadi invernali di Milano Cortina. Borsellino ha espresso la volontà di consolidare questa esperienza nel prossimo anno.

Diao Ze, capo dell’ufficio di Roma dell’Agenzia di stampa Xinhua, ha presentato l’Osservatorio annuale Cina-Italia 2026, intitolato “La cooperazione pragmatica in un mondo che cambia”. La pubblicazione ricostruisce l’evoluzione delle relazioni bilaterali attraverso dati, approfondimenti, contributi di esperti ed esperienze concrete, spaziando dalla politica all’economia, dalla ricerca scientifica alla cultura e alla comunicazione.

I due consulenti scientifici dell’Osservatorio, Sun Yanhong, direttrice del Dipartimento di Economia europea dell’Istituto di studi europei dell’Accademia Cinese delle Scienze Sociali, e Raffaele Marchetti, direttore del Centro per gli Studi Internazionali e Strategici della Luiss, hanno offerto due prospettive complementari.

Sun ha evidenziato la solidità delle relazioni economiche bilaterali e la necessità di preservare una visione strategica di lungo periodo. Marchetti ha richiamato l’esigenza di rafforzare la presenza italiana in Cina, comprendere le dinamiche della capacità produttiva cinese e favorire una migliore conoscenza delle preoccupazioni europee, anche attraverso percorsi universitari congiunti.

Alla cooperazione nel settore dell’informazione è stato dedicato anche il videomessaggio di Paolo Panerai, fondatore di Class Editori, forte sostenitore dell’importanza della cooperazione e di un dialogo di qualità.

I due panel tematici, moderati da Ivan Cardillo, presidente dell’Istituto di Diritto Cinese, hanno affrontato rispettivamente i temi “Dal dialogo ai progetti: cosa funziona nella cooperazione tra Cina e Italia” e “Oltre i titoli: ridurre il divario di percezione tra Cina e Italia”. Tra i relatori, molti dei quali anche autori dell’Osservatorio, Du Ruigang, vicedirettore generale della filiale di Milano di Bank of China, Long Wenjun, ricercatore del Centro di Ricerca per l’Economia Rurale del Ministero cinese dell’Agricoltura e degli Affari Rurali, Mohamed Eid, amministratore delegato di BLUE Engineering, e Antongiulio Lombardi, direttore Affari Regolamentari di WIND TRE, hanno condiviso le loro esperienze di cooperazione nei rispettivi settori.

Nel secondo panel, Marco Simoni, direttore dell’Istituto Affari Internazionali, Alessandro Masi, segretario generale della Società Dante Alighieri, Rita Fatiguso, giornalista del Sole 24 Ore, Marzia De Giuli, giornalista del Tg1 Rai, e Ren Yaoting, corrispondente di Xinhua a Roma, hanno discusso di come promuovere una migliore comprensione reciproca tra i popoli dei due Paesi.

A concludere i lavori è stato Giovanni Tria, già ministro dell’Economia e delle Finanze e professore onorario dell’Università di Roma Tor Vergata, che ha collocato la cooperazione tra Italia e Cina nella più ampia prospettiva della stabilità economica, finanziaria e monetaria internazionale. Ha inoltre evidenziato la necessità di rafforzare il ruolo dei sistemi bancari a sostegno delle imprese, comprendere gli squilibri nella distribuzione internazionale del risparmio e riflettere sulle prospettive di un crescente utilizzo del renminbi, non soltanto negli scambi commerciali, ma anche nella finanza internazionale.

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– Foto Xinhua –