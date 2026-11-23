Fisco, Mattarella “Per contribuire di meno bisogna contribuire tutti”

ROMA (ITALPRESS) - "La Costituzione è molto chiara: 'Tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva', dispone l'articolo 53, aggiungendo che il sistema tributario deve essere informato a criteri di progressività". Lo ha detto il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella incontrando al Quirinale i nuovi magistrati tributari in tirocinio. "Tutti auspichiamo, anche nei periodi di crescenti esigenze di natura pubblica, un fisco più leggero. Naturalmente va sempre rammentato, anche questo estremamente ovvio, che per contribuire di meno bisogna contribuire tutti" ha aggiunto. fsc/mca3 (fonte video: Quirinale)