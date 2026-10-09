Tg Sport – 9/10/2026

ROMA (ITALPRESS) - In questa edizione: - F1, pole Sprint per Verstappen a Singapore con Russell secondo - Inter, Chivu carica la squadra verso il Parma - Napoli, Allegri ritrova McTominay per il Frosinone - La Curva Sud della Juventus annuncia lo sciopero contro la Lazio - Svolta San Siro per Inter e Milan dopo il verdetto del Tar - Motogp, Fernandez da record a Mandalika davanti a Bezzecchi e Martin - Shanghai, fuori al secondo turno Cobolli e Berrettini - Sofia Goggia salta Soelden per il virus Chikungunya azn