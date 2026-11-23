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Tg News – 23/11/2026
ROMA (ITALPRESS) - In questa edizione: - Iran, Trump minaccia nuovi attacchi, Herzog condanna le violenze in Cisgiordania - Droni di Kiev contro navi russe al largo della Libia - Manovra, settimana decisiva su pensioni, sanità e nucleare - Morte De Gennaro, la Dda di Firenze apre un fascicolo sulle stragi di mafia - Goldman Sachs taglia le stime del Pil italiano a 0,8% - Jannik Sinner vola in Finlandia per operarsi al ginocchio destro - Mattarella riceve una delegazione di Unicef Italia - Previsioni 3B Meteo 24 novembre azn