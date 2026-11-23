Perinetti lascia Athletic Palermo “Motivazioni familiari e personali”

PALERMO (ITALPRESS) - Giorgio Perinetti lascia l'Athletic Club Palermo. È lo stesso esperto dirigente ad annunciare il suo addio, a poco più di un anno dal suo arrivo, in conferenza stampa. "Le motivazioni sono di carattere familiare e personale, non posso entrare molto nel merito. Diciamo che ho una necessità di stare più vicino a mia figlia, di trovare delle soluzioni, anche lavorative, che siano più gestibili”, ha spiegato Perinetti. "Guardo avanti con la speranza di tornare - ha aggiunto - Perché la cosa che mi aveva convinto e motivato a venire qui era riprendere un discorso con le radici del calcio giovanile, del calcio più puro, dilettantistico. Interromperlo mi dispiace ma finché la salute mi terrà in piedi e le motivazioni ci saranno, devo cercare degli sbocchi professionali. Però altrettanto è vero che io a Palermo sono legato, potrei magari tornare per fermarmi e godermi Palermo senza l'assillo del lavoro, dei risultati". xd6/glb/azn