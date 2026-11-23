Ponte sullo Stretto, Ciucci “Siamo agli ultimi passi”

ROMA (ITALPRESS) - “Siamo agli ultimi passi per la realizzazione del Ponte sullo Stretto”. Lo ha detto Pietro Ciucci, amministratore delegato della società Stretto di Messina, intervenendo all’evento “Ponte sul futuro”, presso la sede del CNEL a Roma. “Siamo da qualche settimana in istruttoria presso il CIPESS. Dopo la delibera sull’aggiornamento del progetto avremo la valutazione della Corte dei conti”, ha aggiunto Ciucci, esprimendo l’auspicio che “tra gennaio e febbraio si possa passare alla fase realizzativa”. xu1/fsc/mca3