Gemme “Il Ponte unirebbe il Paese e l’Europa, non vediamo l’ora che venga realizzato”

ROMA (ITALPRESS) - "La mancanza di una manufatto fondamentale tra Calabria e Sicilia ci penalizza: l'interconnessione tra le due regioni unisce il Paese e l'Europa. Helsinki-Palermo è il nostro grande obiettivo, l'assenza del Ponte è un grave danno e non vediamo l'ora che venga realizzato". Lo ha detto l'amministratore delegato di Anas, Claudio Andrea Gemme, a margine del convegno "Il Ponte sul futuro: connettere territori, creare valore" tenutosi al Cnel. xu1/fsc/gtr