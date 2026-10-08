Tg Sport – 8/10/2026

ROMA (ITALPRESS) - In questa edizione: - Qualificazioni Mondiali 2027, Nazionale femminile contro Bielorussia - Shanghai, Arnaldi e Tsitsipas avanzano al secondo turno - Tennis, Sinner all'esibizione 1 Point Slam a inizio 2027 - Inter, risentimento muscolare e stop per Curtis Jones - Milan, le parole di Amorim su mercato e Ramos - Roma, Gasperini e l'ambizione scudetto - Napoli, McTominay ottiene l'idoneità medica - Juventus, le manovre d’attacco tra Woltmade e Gonzalez - Scuola e sport contro il bullismo, al Coni un confronto sulla prevenzione /gtr