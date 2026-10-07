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Tg Sport – 7/10/2026
ROMA (ITALPRESS) - In questa edizione: - Argentina, Lionel Messi dice addio alla Nazionale al Monumental - Il lungo sfogo social di Cristiano Ronaldo contro Jorge Jesus - Tennis, Berrettini passa il primo turno al Masters 1000 di Shanghai - Serie A, la ripartenza del campionato tra big match - Serie A, designati gli arbitri della sesta giornata - F1, a Singapore sbarca per la prima volta il format con la gara Sprint - Motogp, dal 2027 introdotte le qualifiche dedicate alla Sprint - Mancini, il nuovo corso azzurro tra giovani talenti e concorrenza azn