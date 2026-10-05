Tg Sport – 5/10/2026

ROMA (ITALPRESS) - In questa edizione: - Pechino, Medvedev squalificato per pallata al pubblico, Djokovich in finale - Tennis, Sinner salta Shanghai ma resta al comando del ranking - Nations League, Mancini ricorda Vialli e prepara le scelte per la Turchia - Qualificazioni Euro 2027, stasera la sfida decisiva dell'Under 21 contro la Polonia - Serie A, parla Conte e blitz di De Laurentiis a Castel Volturno - MotoGp, trionfo di Marc Marquez a Motegi - F1, Verstappen vince a Sepang davanti ad Antonelli - Ciclismo, argento per Ciccone ed europeo a Evenepoel - Il trail running diventa un ponte tra Italia e Cina azn