Tg Sport – 16/11/2026

ROMA (ITALPRESS) - In questa edizione: - L'Italia crolla 4-1 in Belgio e saluta i quarti di Nations League - Mancini archivia il girone e chiede uno stage a Coverciano - Chivu vince la Panchina d'Oro 2025-2026 davanti a Fabregas - Galliani rinuncia al ricorso, chiuso il caso della doppia firma del Genoa - Alcaraz domina all'esordio delle ATP Finals, ko Bolelli e Vavassori - Camila Giorgi annuncia il ritorno alle competizioni agonistiche - La Barba al Palo: Un errore affrontare il Belgio a mani nude azn