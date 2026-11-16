Pecoraro Scanio “Abolire Parco Nazionale Iblei è contro accordi Ue e Onu”

ROMA (ITALPRESS) - «Abolire un Parco nazionale significa andare contro gli accordi internazionali sulla tutela della biodiversità sottoscritti dall’Italia. Anche recentemente, in occasione della conferenza mondiale Onu in Armenia, il nostro Paese ha ribadito l’impegno a proteggere almeno il 30% delle aree terrestri e marine entro il 2030. Non possiamo procedere in questa direzione a livello internazionale e poi compiere passi indietro sul piano nazionale». Lo dichiara Alfonso Pecoraro Scanio, già ministro dell’Ambiente quando il Parlamento votò i nuovi parchi siciliani commentando l’emendamento presentato da alcuni parlamentari della Lega per l’abrogazione del Parco nazionale dei Monti Iblei, in Sicilia. «Confido che maggioranza e opposizione respingano questa proposta assurda. Sono convinto che dal Governo e dal Ministero dell’Ambiente ci sarà una posizione chiara, coerente con gli impegni assunti dall’Italia in campo UE e internazionale. Un’iniziativa del genere rischia di esporre il nostro Paese a conseguenze sul piano europeo e di contraddire le strategie internazionali sulla biodiversità», aggiunge. «I parchi nazionali devono essere realizzati bene, con regolamenti capaci di tutelare gli ecosistemi e, contemporaneamente, consentire agli agricoltori e alle attività economiche compatibili di proseguire e valorizzare il proprio lavoro. La tutela ambientale non deve essere vissuta come un ostacolo allo sviluppo dei territori: un’agricoltura sana, sostenibile e redditizia può convivere pienamente con le aree protette», sottolinea Pecoraro Scanio. «Basta con la disinformazione e con le strumentalizzazioni. Le legittime preoccupazioni delle comunità locali vanno affrontate con risposte concrete, non utilizzate per favorire cementificazione e inquinamento. Sarebbe gravissimo creare il precedente di un Parlamento che, per la prima volta, interviene per cancellare un Parco nazionale. L’Italia deve rafforzare le proprie aree protette, non smantellarle», conclude. mgg/gsl