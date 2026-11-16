Investment Africa 2026, al Cairo si rafforzano le relazioni economiche Italia-Egitto

IL CAIRO (EGITTO) (ITALPRESS) - Rafforzare le relazioni economiche tra Italia ed Egitto, accompagnare le imprese sui mercati africani e affiancare agli scambi commerciali nuove collaborazioni industriali e trasferimenti di competenze. Questi gli obiettivi di Investment Africa 2026, giornata di incontri promossa al Cairo da Delta Center e che si è svolta al Mövenpick Cairo Media City, con l'agenzia di stampa Italpress nel ruolo di media partner. In Egitto si aprono interessanti opportunità per le piccole e medie imprese italiane nell'agroindustria, nelle energie rinnovabili, nelle reti di trasmissione, nell'automazione industriale e nell'integrazione di software. Spazio anche alle tecnologie per l'economia circolare, l'ambiente e la gestione idrica. xn8/xs7/azn/sat