Alvini “Fare oggi altri discorsi sul Frosinone oltre l’obiettivo salvezza è dannoso”

FIRENZE (ITALPRESS) - "Il nostro è stato un inizio inaspettato fino ad oggi, ma questo deve essere un percorso da percorrere, non può essere solo un inizio. C'è da proseguire su quanto fatto". Lo ha dichiarato il tecnico del Frosinone Massimiliano Alvini a margine della vittoria della Panchina d'Oro 2025-2026. Il tecnico dei giallazzurri è stato premiato dopo l'ottima stagione in Serie B dello scorso anno culminata con la promozione. "Al momento se pensiamo a una cosa più alta del nostro obiettivo è sbagliato. Il nostro obiettivo primario è quello di salvarci, una volta raggiunto quello hai la possibilità di strutturarti ancora meglio per tracciare una strada più importante. Ma fare discorsi diversi dalla salvezza è dannoso". pia/gm/gtr