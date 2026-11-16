Lavoro, Fumarola “Salario minimo legale non ha ragione di esistere”

MILANO (ITALPRESS) - "Quell'accordo sancisce due principi: che le organizzazioni sindacali e professionali sono state in grado di decidere le nuove regole senza che ci sia un intervento fatto dalla legge, che il salario minimo legale, non ha ragione di esistere perché noi abbiamo lavorato invece per individuare il salario minimo contrattuale attraverso TEC e TEM e noi pensiamo che queste nuove relazioni sindacali possano determinare anche migliori fasi contrattuali perché i contratti devono essere rispettati alla scadenza". Lo ha detto la segretaria generale della Cisl Daniela Fumarola a margine di Relind- Forum delle relazioni industriali, nella sede di Assolombarda, a Milano in merito all'accordo confederale del 12 novembre.(ITALPRESS) xu9/trl/gsl