Ai, Biffi “Oggi accordo Assolombarda-Sindacati per coinvolgere i lavoratori”

MILANO (ITALPRESS) - Oggi firmiamo il primo accordo nazionale con Cgil, Cisl e UIL del nostro territorio proprio sui temi dell'intelligenza artificiale e dell'inserimento delle tecnologie digitali. L'obiettivo è proprio quello di partire da una condivisione larga con i lavoratori di quelli che sono i percorsi di competenza e skill perché affinché ci sia un reale impatto positivo sulla produttività di queste tecnologie devono essere condivise fin dall'inizio con chi poi le deve utilizzare a beneficio del nostro territorio". Lo ha detto il presidente di Assolombarda Alvise Biffi a margine dei Relind-forum delle relazioni industriali, ospitato nella sede dell'associazione. "Noi ci siamo proposti per portare qui a Milano l'Agenzia dell'ONU sull'etica e la governance dell'intelligenza artificiale - ha proseguito Biffi -. Più che una regolamentazione che è già prevista molto bene a livello europeo con gli AI Act, che è molto ben fatto, serve dare una giusta direzione in quelli che sono i parametri insiti nel nostro modo di fare impresa, vale a dire moltiplicare le capacità dell'uomo e non sostituirle" .(ITALPRESS) xu9/trl/gsl