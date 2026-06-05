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Tg News – 5/6/2026
ROMA (ITALPRESS) - In questa edizione: - Meloni diserta il vertice Ue sui Balcani - Droni su cargo diretti in Russia, morti 5 marinai - Jessica Moretti: “Contro di noi solo falsità” - Marco Poggi: “Tutto il fango subito non ci scivolerà addosso” - Quattro medici rinviati a giudizio per morte Andrea Purgatori - Istat, nel 2026 e 2027 Pil in crescita a +0,7% - Annuncio della Nasa: perdita d’aria sulla Stazione Spaziale - Mattarella: "I Carabinieri sono parte integrante dell'identità dell'Italia" - Previsioni 3B Meteo 6 Giugno azn