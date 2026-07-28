Chiellini “Dt Italia? Felice del mio ruolo alla Juventus”

ROMA (ITALPRESS) - "Ci tenevo a precisare, dopo le notizie dei media in questi giorni, che io sono molto felice del mio ruolo alla Juventus e a supporto di Carnevali e del club nel presente e nel futuro". Così Giorgio Chiellini, Chief Club Affairs Officer della Juventus, entrando nella sede della Figc per il consiglio federale. Nella giornata di ieri, il nome dell'ex difensore bianconero era stato accostato al ruolo di direttore tecnico della Nazionale. mec/xr5/mrv