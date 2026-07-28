Parco di Pantelleria, Barbaro “Ha fatto scuola”

PANTELLERIA (TRAPANI) (ITALPRESS) - "Questo parco di Pantelleria ha fatto scuola, ci sono state tante iniziative che abbiamo preso a prestito per replicarle in altri contesti. La politica del ministero sta dando grandi risultati sulle aree protette dando una dignità che negli anni passati non hanno avuto. Per troppi anni, sotto certi versi, queste aree sono state tenute sotto una campana di vetro. Noi abbiamo cercato di restituirle alla fruizione pubblica e ne abbiamo fatto luoghi di educazione ambientale". Lo ha detto il sottosegretario al ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, Claudio Barbaro, parlando con i giornalisti al suo arrivo all'hangar del distaccamento Aeroportuale di Pantelleria, dove è in programma la cerimonia celebrativa per il Decennale dell'istituzione del Parco Nazionale dell'isola. "L'attuale presidente del parco di Pantelleria - ha aggiunto - ha dato maggiore impulso alle attività rispetto al passato, quando c'era una collaborazione meno sinergica". col3/vbo/gsl