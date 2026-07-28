Fiorettiste azzurre da urlo ai Mondiali, oro Favaretto e argento Errigo

Fiorettiste azzurre da urlo ai Mondiali, oro Favaretto e argento Errigo

HONG KONG (CINA) (ITALPRESS) - Doppietta azzurra nel fioretto femminile individuale ai Mondiali di scherma in corso a Hong Kong. Suona l'Inno di Mameli all'AsiaWorld Arena grazie all'oro conquistato da Martina Favaretto, che in finale supera la compagna di squadra Arianna Errigo per 15-7. Un derby tricolore che ha permesso all'Italscherma del presidente Mazzone di brindare al suo primo titolo nella manifestazione cinese e al suo quinto podio complessivo dopo gli argenti vinti da Rizzi, Macchi e Di Veroli. Nella serata cinese festeggiamenti in albergo per tutto lo staff azzurro, con Favaretto ed Errigo in difficoltà con lo spumante: sicuramente più brave in pedana che a stappare… mc/gtr