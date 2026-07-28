Power Talks: il potere della comunicazione – Puntata del 28/7/2026

ROMA (ITALPRESS) - Nella ventunesima puntata di “Power Talks, il potere della comunicazione”, format editoriale nato dalla collaborazione tra Italpress e Philia Associates, Jessica Nicolini intervista il Ministro per la Pubblica Amministrazione Paolo Zangrillo che riflette sul ruolo della comunicazione nelle istituzioni e sul rapporto di fiducia tra Stato, cittadini e imprese. Dalla necessità di trasformare i fatti in messaggi comprensibili, agli investimenti sul capitale umano, fino all’evoluzione della Pubblica Amministrazione come luogo capace di attrarre talenti, il Ministro racconta una visione che mette al centro persone, competenze e cultura organizzativa. Perché, come sottolinea nel corso dell’intervista, fare bene le cose è fondamentale, ma se non si è in grado di comunicarle è come non averle fatte. Una conversazione sul valore della comunicazione pubblica, sulla leadership e sulle sfide di un’amministrazione chiamata a evolversi insieme al Paese. mgg/azn/mrv